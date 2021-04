Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei din Coreea de Nord a descris joi viata grea din aceasta tara, cu restrictii "fara precedent" precum absenta accesului la medicamente, consecinta a masurilor draconice impuse din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Intr-o referire la un nou val de plecari…

- Fostul vicepremier al Guvernului, care a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a prezentat pe pagina sa de Facebook, în premiera, un grafic care „este mai tare decât o mie de cuvinte”, spune el. Graficul…

- Restabilirea echilibrelor macroeconomice este esentiala pentru Romania, iar bugetul din 2021 va contribui la acest obiectiv, a scris vineri seara ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. Potrivit ministrului citat, o economie bazata pe o crestere economica sanatoasa (investitii/exporturi)…

- Mastile cu supapa nu sunt recomandate pentru a fi utilizate in contextul pandemiei de coronavirus, anunta Ministerul Sanatatii. ''Aceste masti sunt destinate lucratorilor industriali pentru a preveni respiratia prafului si particulelor in timp ce supapa se inchide la inhalare. Cu toate acestea, supapa…

- „Banca Mondiala confirma: masurile pe care le-am luat in contextul pandemiei COVID-19 claseaza Romania in topul tarilor cu cele mai multe si aplicate masuri din lume. Cele mai importante si de succes masuri luate in Romania au fost: amanarea ratelor bancare, IMM Invest, suspendarea executarilor silite…