- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, 17 octombrie, ca Romania condamna noile atacuri cu rachete lansate astazi de Rusia spre Ucraina, precizand ca unele rachete au lovit la 1 kilometru distanța de sediul misiunii diplomatice a Romaniei la Kiev. „In aceasta dimineața am ținut legatura…

- Romania condamna atacurile din ultima perioada a Rusiei in Ucraina, respectiv loviturile cu rachete de lunea trecuta, dar și de astazi, in centrul Kievului, și in alte orașe ale Ucrainei, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. El a adaugat ca unele rachete au lovit la o distanța apropiata…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…

- Germania si Franta au respins intr-un document comun de pozitie propunerea unor tari membre de a interzice intrarea in Uniunea Europeana (UE) pentru toti cetatenii rusi, informeaza marti dpa. „Trebuie sa ne gandim la moduri inteligente de utilizare a importantei parghii pe care o constituie eliberarea…

- Ungaria, membra a Uniunii Europene, a mentinut ceea ce numeste relatii pragmatice cu Moscova de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, creand tensiuni cu unii aliati ai Uniunii Europene dornici sa adopte o linie mai dura. A Ungaria, care este dependenta in proportie de 85% de gazul rusesc, se opune ferm…

- Simon Coveney, ministrul de externe, dar si ministrul apararii din Irlanda, vorbește intr-un interviu pentru Digi24 despre schimbarile la care asistam pe scena mondiala și in interiorul UE ca urmare a agresiunii ruse in Ucraina.