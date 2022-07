Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, la 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic Romania - SUA, ca parintii si bunicii nostri au trait cu povestile si asteptarea sosirii americanilor in Romania pentru a ne elibera de ocupatia sovietica, iar parteneriatul s-a vrut un simbol al faptului ca tara noastra…

- La implinirea a 25 de ani de la lansarea, in 11 iulie 1997, a Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite, Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, impreuna cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul financiar al Bancii Transilvania,

- Un incendiu uriaș a izbucnit luni intr-o zona comerciala din nordul orașului București. Foarte mult fum negru se ridica deasupra cladirii, iar pompierii intervin la fața locului cu mai multe echipaje.

- Ambasada Romaniei de la Washington lucreaza la o campanie pentru eliminarea vizelor in cazul romanilor care vor sa ajunga in Statele Unite. Campania ar urma sa fie finanțata de Guvernul Romaniei si urmarește sa informeze mai bine oamenii, pentru a duce la scaderea procentului de respingere a solicitarilor…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 19- 30 mai 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Serghei Lazo, tronsonul cuprins intre strazile Columna și Sfintul Andrei, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de pozare a rețelelor de canalizare. Serviciile municipale de…

- Incendiu de proporții, azi noapte, in Sectorul 5 al Capitalei. Fatada unui bloc de 10 etaje din zona Ferentari s-a aprins ca o torța. 112 locatari au luat-o la fuga cu ce aveau pe ei. 11 au avut insa nevoie de sprijinul pompierilor pentru a iesi. De asemenea, 8 persoane au avut nevoie de ingrijire medicala,…

- Unul dintre cele mai selecte puburi din inima Chișinaului, Butcher Meat & Beer, invita locuitorii dar și oaspeții capitalei sa se delecteze cu cele mai gustoase bucate și cele mai aromate bauturi. Mai mult decit atit, in luna mai, in fiecare zi de duminica (incepind cu ora 13:00), localul iși delecteaza…

- Astazi se implinesc 77 de ani de la Marea Victorie din timpul celui de-al doilea razboi mondial. In centrul capitalei se aduna sute de oameni care au venit sa comemoreze victimele cazute in acest razboi. Participanții poarta in piept panglica lui Ștefan cel Mare. La ora 10, coloana se va deplasa organizat…