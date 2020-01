Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 24 ianuarie 2020, Iasul devine centrul de interes al intregii țari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la acestea fiind așteptați sa participe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori,…

- Miercuri, 18 decembrie 2019, ora 18:30, in Sala Baldini - Chiesa di Santa Maria in Portico (Piazza Campitelli 9 – Roma), Asociația “Insieme per l’Athos – Onlus”, in colaborare cu Ambasada Romaniei pe...

- Ziarul Unirea Duminica, 8 decembrie 2019: Concert de Craciun susținut de artiști și grupuri locale, in Parcul Tineretului din Sebeș Duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, scena amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș va gazdui un nou eveniment menit sa ofere publicului o farama din spiritul…

- Un minunat eveniment dedicat sfintei sarbatori a Craciunului va avea loc la Campina, pe 15 decembrie 2019, de la ora 17.00, intr-o locație aparte - Casa Praznicala a Parohiei "Sfantul Nicolae" din Cartierul Slobozia. Aici vor rasuna colinde și cantece de iarna interpretate de Ioana Sandu și invitații…

- Compozitorul Constantin Moscovici a susținut, astazi, un concert pentru femeile deținute la Penitenciarul Rusca. Alaturi de celebrul naist au evoluat și interpreții Serj Kuzenkoff și Marian Stircea.

- Atmosfera incendiara la Hala "Moldova Film". Cu sunet de calitate, lumini și proiecții video, legendara trupa rock ”Alternosfera” a susținut un concert inedit denumit generic ”Postscriptum din Babel”.

- Cantareata rap M.I.A. a sustinut marti seara un concert in fata Ministerului de Interne din Londra prin care si-a exprimat sustinerea fata de fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, arestat din 11 aprilie in Marea Britanie si amenintat cu extradarea

- Formația timișoreana dordeduh a susținut un concert aniversar, care a marcat zece ani de existența a trupei, evenimentul desfașurat sambata seara, in București, avand parte de un succes deosebit in randul amatorilor de rock. Alaturi de membrii formației, la acest concert memorabil s-au aflat și cațiva…