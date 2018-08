“Mentionam ca aceasta a fost o decizie a autoritatilor Republicii Moldova, iar Ambasada Romaniei la Chisinau urmareste ca in dialogul cu autoritatile din Republica Moldova drepturile cetatenilor romani sa fie respectate, in conformitate cu reglementarile interne din acest stat si obligatiile internationale ale Republicii Moldova”, se arata intr-un comunicat de presa al MAE.



MAE spune ca, din punctul de vedere al autoritatilor de frontiera romane, grupul de persoane care s-a prezentat luni la Punctul de Trecere a Frontierei Albita nu a perturbat in niciun fel ordinea si linistea publica…