Ambasada Romaniei in Portugalia si TVR au organizat o petrecere pentru The Humans

Sambata, 5 mai, a avut loc petrecerea pentru reprezentanții Romaniei la ediția de anul acesta a Eurovision-ului, fiind organizata de Ambasada Romaniei in Portugalia, in colaborare cu TVR și sprijinul Institului Cultural Roman din Lisabona. Petrecerea s-a ținut in gradina din sediul reprezentanței diplomatice, unde invitații au avut ocazia sa-i cunosca pe cei de la The Humans. „Doresc sa mulțumesc, in numele intregii delegații, doamnei Ambasador și Institutului Cultural Roman din Lisabona pentru sprijinul oferit in organizarea acestei minunate seri. Suntem bucuroși sa avem atat de multe personalitați…