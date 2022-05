Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de istorie a Romaniei a pregatit de Noaptea Muzeelor un program divers care include ateliere educative si de creatie, ghidaje tematice in cadrul expozitiei Muzeul Jucariilor, demonstratie de ateliere si prezentari de vestimentatie, armament si echipament specific dacilor si romanilor,…

- Piesa "Regele, bufonul si domnii sobolani", dupa Matei Visniec, va deschide, marti seara, in prezenta autorului, prima editie a Festivalului de teatru ''Unire prin cultura'', ce va avea loc, in perioada 10 - 15 mai, la Teatrul de Arta din Deva.

- Horia Colibasanu a escaladat, sambata, varful himalayan Kangchenjunga (8.586 m), o premiera pentru un alpinist roman, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Colibasanu a urcat pe Kangchenjunga, al treilea varf montan ca inaltime de pe planeta, fara oxigen suplimentar si fara ajutor din partea serpasilor.…

- Compania 'Liviu Rebreanu' a Teatrului National Targu Mures a anuntat, miercuri, punerea in scena a premierei "Povesti din viitor", o productie de tip devised theatre, o creatie colectiva in regia lui Adi Iclenzan, in care sapte actori prezinta tot atatea variante de viitor.

- Serialul „Stranger Things 4, Volumul I", creat de fratii Duffer, va avea premiera pe 27 mai, la Netflix. Al doilea volum va fi lansat la 1 iulie, relateaza News.ro.

- Organizatorii concursului Eurovision au confirmat luni ca Ucraina va participa la editia 2022, prevayuta intre 10 si 14 mai, la Torino, in Italia, informeaza AFP, citat de news.ro.

- Posta Romana va participa, in perioada 18-20 mai 2022, la cea de-a opta editie a expo-conferintei internationale Black Sea Defense & Aerospace - BSDA 2022, eveniment unde isi va face cunoscuta oferta de business in calitatea sa de cel mai mare operator national in domeniul logisticii.

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat miercuri diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters.