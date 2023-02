Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de zece cetațeni romani, dintre care noua studenți romani și un profesor coordonator, urmeaza a fi repatriat din Turcia, in urma cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria in noaptea de duminica spre luni. Cei zece cetațeni romani nu sunt raniți dar au cerut sa revina acasa. Tinerii…

- Ambasada Romaniei in Egipt susținea, la data de 5 februarie 2023, ca premierul Romaniei este Florin Cițu, iar pe actualul premier, Nicolae Ciuca, il prezenta drept ministru al Apararii, chiar in ziua in care Ciuca se afla in vizita in Egipt. Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita in Egipt in perioada…

- Premierul Nicolae Ciuca, aflat sambata si duminica intr-o vizita de lucru in Egipt, a avut o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romanesti si cu cetateni egipteni care au studiat in Romania. „Discutiile cu autoritatile de la Cairo, cu oamenii de afaceri, urmaresc concretizarea de proiecte comune…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost intampinat, sambata, cu onoruri militare, de catre premierul Republicii Arabe Egipt, Mostafa Madbouly, pe aeroportul international din Cairo. Nicolae Ciuca se afla, sambata si duminica, intr-o o vizita de lucru in Republica Araba Egipt. Potrivit programului oficial, sambata,…

- Trei romani au murit, iar alți patru au fost grav raniți dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier. Un roman care calatorea si el in autocarul a marturisit clipele de groaza prin care au trecut oamenii. „Majoritatea dormeau cand s-a produs accidentul. Șoferul a ațipit…

- Letonia a anuntat luni expulzarea ambasadorului rus de la Riga, informeaza AFP, iar diplomatul trebuie sa paraseasca teritoriul leton nu mai tarziu de 23 februarie. Totodata, un comunicat al ministerului de externe al Letoniei anunta ca ambasadorul acestei tari la Moscova urmeaza sa fie retras din Rusia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Republica Coreea, s-a intalnit, miercuri, la Seul, cu membri ai comunitatii romanesti din aceasta tara. „Ceva mai devreme, ne-am intalnit la Ambasada noastra din Seul cu o parte a comunitatii romanesti din Coreea de Sud: mica, dar…

- Fostul premier liberal Florin Citu afirma marți ca PSD nu vrea reforme la guvernare și ca acest lucru reiese și din faptul ca Ministerul Finantelor se imprumuta la „dobanzi astronomice” inclusiv de la banci cu capital austriac. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…