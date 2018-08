Stiri pe aceeasi tema

- "Ambasada Statului Israel confirma ca sedinta comuna dintre cele doua guverne va avea loc la inceputul lunii noiembrie. Din delegatie urmeaza sa faca parte ministrii cabinetului Netanyahu, avand in vedere ca este vorba de o sedinta G2G. Temele de discutie abordate vor fi relatiile bilaterale, relatia…

- Ambasada Israelului la București a confirmat, luni, pentru agenția MEDIAFAX, ședința comuna a guvernelor Romaniei și Israelului, aceasta urmand sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie, delegația miniștrilor fiind condusa de premierul Benjamin Netanyahu."Ambasada Statului Israel confirma ca…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a confirmat, luni, pentru agentia MEDIAFAX, sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Israelului, aceasta urmand sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie, delegatia ministrilor fiind condusa de premierul Benjamin Netanyahu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: “Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie”. Sedinta respectiva reprezinta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: "Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie". El a vorbit despre modul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca sedinta de Guvern cu reprezentantii Guvernului din Israel va avea loc in octombrie sau noiembrie, insa nu s-a anulat."Se va tine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8 noiembrie, ceva…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in sedinta Comitetului Executiv National de luni se va discuta doar despre mitingul pe care social-democratii intentioneaza sa il organizeze in acest weekend in Bucuresti. "Avem o intalnire pentru miting, doar pentru miting", a spus Dragnea,…