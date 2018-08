Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Israelului la Bucuresti a anuntat, luni, ca patru turisti israelieni au fost agresati de fortele de ordine, la protestul de vinerea trecuta din Piata Victoriei, cu toate ca acestia au aratat pasapoartele. Cei patru vor depune plangere penala impotriva agresorilor. „Cu privire la incidentele…

- Liviu Dragnea il acuza pe Klaus Iohannis ca sustine violentele din Piata Victoriei si timoreaza fortele de ordine prin cererea adresata procurorilor de anchetare a Jandarmeriei, potrivit unui comunicat al presedintelui PSD

- Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat joi ca fortele de ordine si-au facut datoria la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei. Intrebat despre retinerea jurnalistului german, Iordache a precizat ca este foarte bine ca a…

- Florin Iordache, președintele Comisiei pentru legile justiției, a avut o prima reacție joi, la Parlament, dupa protestul de miercuri seara din Piața Victoriei.„Eu cred ca forțele de ordine și-au facut datoria. Forțele de ordine trebuie sa pastreze niște condiții minimale pentru cei care vor…