- Un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID 19 , anunta un comunicat al SRI transmis miercuri, scrie Agerpres.In data de 10 martie 2020, un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID…

- Poti alege in liniste, platesti cu cardul, nu mai stai la coada, nu mai tragi de plase si (foarte important!) reduci riscul de a intra in contact cu un posibil purtator de coronavirus, asimptomatic sau in perioada de incubatie. Cumparaturile online reprezinta o varianta pe care merita sa o…

- Pana luni, la nivel national, au fost confirmate 15 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Dintre cei 15 cetateni care au contactat virusul, cinci sunt declarati vindecati si au fost externati. "In cursul zilei de astazi, pana la aceasta ora, nu au fost confirmate alte persoane…

- Un nou caz de infectare cu cornavirus a fost confirmat astazi, in județul Hunedoara. Este vorba despre o adolescenta de 16 ani, din Hunadoara, care a calatorit in același avion, in imediata proximitate a barbatului de 40 de ani, tot din Hunedoara, confirmat in cursul zilei de ieri cu infecție cu noul…

- FOTO – Arhiva Ministerul de Externe a anuntat, joi seara, ca un roman rezident in Lombardia, Italia, a fost confirmat cu infectie cu virusul Covid-19, scrie Mediafax. Acesta este primul roman din Italia diagnosticat cu noul virus. Potrivit autoritatilor, acesta are simptome usoare, fiind in auto-izolare…

- Ce știm pana acum: – tanarul cu coronavirus din Gorj e doar purtator – cazuri suspecte in Timiș, Alba, Bacau, Prahova – 17 morți și 650 de infecții in Italia – primul caz confirmat in Olanda – Germania a raportat 20 de noi cazuri In Romania, in acest moment, 182 de persoane se afla […] Source

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, potriivt Mediafax. Barbatul, care provine din cantonul Ticino, regiune situata la granița cu Italia, a calatorit in Lombardia la mijlocul lunii februarie.

- Romania nu este pregatita pentru Coronavirus. La una dintre cele mai mari companii, care pastreaza medicamentele pentru o eventuala epidemie a unui virus in Romania, este stoc zero. Ministrul Sanatatii a declarat aseara in cadrul unei conferinte de presa ca se lucreaza la foc continuu pentru refacerea…