- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Fostul ministru Alexandru Nazare a reacționat sambata la mesajul transmis de catre șeful WIZZ privind prabușirea Tarom și faptul ca Romania nu are nevoie de propria companie. Nazare i-a transmis CEO Wizz Air ca intrece orice limita. ”De unde pana unde stie Jozsef Varadi care sunt nevoile Romaniei? Indiferent…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. ”Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Presedintele Klaus Iohannis revenit, miercuri, asupra declarațiilor facute cu o zi inainte in legatura cu posibilitatea ca o drona ruseasca sa se fi prabușit pe teritoriul Romaniei in timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunare. In deschiderea Summitului Initiativei celor Trei Mari, Iohannis…

- Chiar daca rușii au ajuns sa bombardeze la cațiva kilometri de granița Romaniei, Ministerul Apararii Naționale susține ca atacurile nu reprezinta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei. Ministerul Apararii…