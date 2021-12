Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, miercuri, Romaniei, cu ocazia Zilei Naționale, ca dorește „sa ramai puternica și generoasa, sa fii o voce distincta in lume și in Europa unita, și un model de țara”. „De Ziua Naționala a Romaniei, mulțumim pentru prietenie și pentru toate lucrurile…

- 'Romania a atins un punct de vizibilitate maxima in Spania in plan politic prin concretizarea unei serii de contacte la nivel inalt, care arata ca intre Romania si Spania relatia este strategica, nu numai in beneficiul celor doua tari, ci si pentru constructia europeana'', declara ambasadoarea Romaniei…

- ”Draga Romanie, de ziua ta, iți doresc sa ramai puternica și generoasa. Sa fii o voce distincta in lume și in Europa unita, și un model de țara”, a spus Maia Sandu, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. ”De Ziua Naționala a Romaniei, mulțumim pentru prietenie și pentru toate lucrurile bune…

- Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene au postat miercuri pe Facebook mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, insotite de imagini si informatii despre tara noastra, potrivit Agerpres. ''La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!'', scrie Executivul…

- Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei:„La mulți ani, Romania! La Mulți Ani, romanilor de pretutindeni! La Mulți Ani, Florești!Dragi floreșteni, am ajuns cu bine și la acest moment cu adevarat emoționant din an in care cinstim eforturile acelor…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, transmite din partea poporului israelian, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cele mai calde urari cu ocazia sarbatorii Marii Uniri, dand asigurari ca poporul israelian le va fi mereu aproape romanilor, conform news.ro. ”Dragi romani, ma…

- Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor si Polițistilor ,,Mihai Viteazul" a transmis, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. "Dragi romani, 1 Decembrie este ziua cu cea mai mare incarcatura simbolica pentru noi toti, este o zi solemna și emoționanta, pentru…