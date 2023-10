Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statului Israel in Romania a comunicat, vineri, Ministerului Sanatatii ca, in prezent, nu este nevoie de medici voluntari care sa acorde asistenta in aceasta tara. „Multumim medicilor din Romania care, la initiativa Ministrului Sanatatii, s-au oferit voluntar sa acorde asistenta medicala in…

- Ministerul Sanatații și Societatea Romana de ATI au lansat un apel catre medici și asistenți medicali, care doresc sa se inscrie ca voluntari pentru salvarea raniților din Israel. ”Ministerul Sanatații, impreuna cu Societatea Romana de Anestezie și Terapie Intensiva, mobilizeaza profesioniștii din sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- Romania va avea un registru național de diabet zaharat și pre diabet, a anunțat Comisia Naționala de Diabet a Ministerului Sanatații, informeaza Rador.Datele medicale ale pacienților diagnosticați cu aceste afecțiuni vor fi inregistrate intr-o baza de date unica la nivel național, ce pot fi in interconexiune…

- Ministrul Sanatatii a criticat Colegiul Medicilor ca nu s-a implicat dupa cazul de la Botosani, unde o femeie gravida dupa ce nu a primit ingrijiri medicale.”Dupa ce s-a intamplat la Botosani, ne-am intalnit cu toate institutiile care au diverse responsabilitati in administrarea actului medical, mai…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , s-a referit la sistemul de sanatate din Romania ca avand doua viteze: pe de-o parte sunt medicii care vin de acasa, din timpul lor liber pentru a salva veti, pe de alta parte sunt medicii care refuza sa consulte pacientii. Alexandru Rafila afirma ca va schimba…