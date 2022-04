Stiri pe aceeasi tema

- Paolo Gentiloni, comisarul european pe economie, a spus, in cadrul unei vizite la Bucuresti ca economia europeana si romaneasca isi revine puternic dupa pandemie, iar cresterea economica, atat in Romania cat si in UE va fi in jur de 4% in 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce clujenii au putut admira Pamantul in anul 2019 la The Office, anul acesta vor putea admira in Gradina Botanica instalația „Gaia” ce reprezinta planeta noastra și reda detalii capturate de sateliții NASA deasupra Pamantului.

- Plecata in Statele Unite in anul 2006, Cristiana revine la casa bunicilor ei din Șimleu Silvaniei o data, de doua ori pe an. Anul acesta, vizita ei, o combinație de business – Studioul de design interior al Cristianei, Perpetuum Designs iși ofera serviciile pentru finalizarea intr-un mod cat mai cald…

- PSD se mentine pe primul loc in intentiile de vot, PNL revine pe locul al doilea, iar AUR scade cu aproape 4 procente, coborind pe pozitia a treia, releva un sondaj national INSCOP MONITOR, realizat pe baza datelor culese in intervalul 2-7 martie 2022, dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei.

- Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat in județul Vaslui. In urma accidentului produs la ora 13,00 in apropiere de localitatea Buhaiești, au rezultat 5 victime din care 4 au fost transportate la Spitalul Județean Vaslui. In accident au fost implicate un microbuz inmatriculat in Polonia in care…

- Opt jandarmi din cadrul Grupului de Intervenție al Jandarmeriei Naționale (GIGN) au sosit miercuri seara la Ambasada Franței la Kiev, a anunțat ambasadorul Franței in Ucraina, Etienne de Poncins anunța Le Parisen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, reluandu-si traiectoria ascendenta, in timp ce investitorii cantaresc declaratiile contradictorii cu privire la posibila retragere a unor trupe rusesti din jurul Ucrainei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasada Frantei la Kiev i-a sfatuit pe cetatenii francezi din Ucraina sa aiba rezerve de apa, hrana si imbracaminte calduroasa in aceasta perioada, in care exista amenintarea unui eventual atac al Rusiei, anunța news.ro. “Va recomandam sa pregatiti rezerve de apa, de hrana si imbracaminte…