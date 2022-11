Stiri pe aceeasi tema

- ”Franta a asumat responsabilitațile privind camparea, alimentatia militarilor și alte servicii la baza din Cincu, conform procedurilor aliate, iar Romania, in calitate de tara gazda, a pus la dispoziție toate elementele solicitate de partea franceza”, arata Ambasada, intr-un comunicat remis, marți,…

- Soldații francezi cantonați in cadrul unei misiuni NATO la baza militara de la Cincu se plang de condițiile „mizere” de acolo. Aceștia au vorbit pentru site-ul de investigații francez Mediapart despre numarul insuficient de toalete, condițiile insalubre din unele spații, mancarea puțina și incalzirea…

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Militarii francezi care au fost detașati in baza de la Cincu dupa invadarea Ucrainei se plang in presa franceza de condițiile proaste de cazare. Reclama lipsa caldurii, mancarea proasta sau se tem ca vremea geroasa ii va prinde in corturile in care stau si acum.

- Simona Halep a fost acuzata, oficial, de dopaj cu Roxadustat la US Open, dupa ce investigația in acest caz a fost finalizata. Fostul lider WTA are 20 de zile la dispozitie pentru a contesta actul de acuzare sau a incheia un acord de recunoastere. Anuntul a fost facut de expertii romani de la Sport Resolutions,…

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…