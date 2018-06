Stiri pe aceeasi tema

- Opinia publica din România a fost scandalizata dupa apariția în spațiul public a unei caricaturi realizate de revista de satira Charlie Hebdo, în care Simona Halep era ironizata printr-o interpretare cu tenta rasista.

- Caricatura cu Simona Halep nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze, se arata intr-o declaratie a Ambasadorului Frantei in Romania, Michele Ramis, la solicitarea News.ro.

- Scriitoarea Irina Binder a comentat despre evenimentele din ultimele zile in care a fost implicat numele Simonei Halep, numarul 1 mondial in tenisul feminin mondial. Dupa caștigarea turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, Simona Halep și-a prezentat trofeul in fața fanilor sai din Romania la Arena…

- Revista umoristica 'Charlie Hebdo' "nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze", libertatea de exprimare si libertatea presei fiind principii fundamentale ale Republicii Franceze, declara ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, la solicitarea AGERPRES. Recent,…

- Celebra revista franceza de satira Charlie Hebdo a publicat, in ultima editie, o caricatura care a avut-o in prim-plan pe Simona Halep, imediat dupa succesul istoric la romancei la Roland Garros. Iar francezii au avut o abordare cat se poate de controversata.

- "Este foarte curios cum, de exemplu, in Romania, o țara unde se glumește, se face bașcalie, exista satira (...), nu se poate face mișto de niște personaje care aparțin tuturor. De exemplu, nicio revista din Romania sau vreun site, oricat ar fi oamenii sai de inteligenți sau de dotați, nimeni nu va…

- Ilie Nastase a reactionat dur dupa ce Simona Halep a fost umilita de publicatia franceza Charlie Hebdo, scrie Romania TV. Revista a publicat o caricatura cu constanteanca ridicand un trofeu, alaturi de titlul: O romanca a castigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi . Am vazut ce au facut, dar e un…