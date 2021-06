Ambasada Chinei la București ridică tonul: Interesele poporului român vor fi afectate substanţial! ”Companiile chineze de telecomunicatii au un istoric bun de siguranta si au lucrat mult timp in Romania cu sarguinta respectand legea, au adus contributii remarcabile la imbunatatirea industriei comunicatiilor, la dezvoltarea economica, si la ocuparea fortei de munca si bunastarea poporului. Suntem increzatori ca daca Romania va mentine un mediu de piata prietenos, investitiile companiilor chineze in Romania vor fi extinse si vor aduce mai multe beneficii cetatenilor romani, iar in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea chino-romana economica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

