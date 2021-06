Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei în România a reacționat vineri dupa promulgarea legii 5G facând apel la autoritațile române pentru nediscriminarea companiilor chineze și a cerut acțiuni concrete pentru a menține interesele generale ale cooperarii pragmatice bilaterale. "Ne opunem ferm utilizarii…

- Loteria Româna organizeaza o tombola speciala pentru cei care se vaccineaza, sub denumirea „Te vaccinezi și câștigi”. Evident, deși se numește așa, câștigul nu este garantat, ci exista doar posibilitatea. Practic, compania de stat încearca sa susțina programul național…

- El a apreciat ca 2021 se anunta un an bun pentru dezvoltatorii de locuinte, deoarece bancile s-au adaptat bine situatiei actuale si au redus dobanzile, Romania are crestere economica, iar salariile inregistreaza de asemenea o evolutie pozitiva. Au fost insa si situatii in care fonduri de investitii…

- ​"Excluderea Huawei va aduce României pierderi uriașe în ceea ce privește avantajele tehnologice, locurile de munca și veniturile fiscale și va afecta în cele din urma interesele fundamentale ale românilor.", a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Ambasadei…

- Klaus Iohannis a anunțat, inca o data, ca restricțiile de circulație vor fi ridicate in noaptea de Inviere, „astfel ca toți sa poata participa la slujba”. „Sunt convins ca biserica se va organiza foarte bine, ca sa fie evitate aglomerațiile”. Totodata, șeful statului a facut un apel la vaccinare, afirmand…

- Vaccinarea angajatilor a doua mari companii din Romania a inceput, vineri, in Bucuresti, a anuntat secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu. Conform acestuia, companiile care doresc centre de vaccinare pot fi sprijinite cu personal medical, cu conditia sa anunte si sa faca liste…

- Dinu Zamfirescu: Era ca și cum ai vinde niște vite. De fapt, omul era coborat la nivelul de vita. Pentru ca omul nu reprezenta nimic in ochii regimului, era o unealta.Originea lui Zamfirescu nu era deloc pe placul regimului. Nepot al lui Pavel Zamfirescu, aghiotantul lui Carol I și stranepotul lui I.C.…

