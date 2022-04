Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este aceeași lista pe care au fost adaugați anterior producatorii chinezi de echipamente de telecomunicații Huawei și ZTE. Comisia Federala pentru Comunicații (FCC) din SUA a adaugat furnizorul de soluții de securitate cibernetica Kaspersky și doi operatorii de telecomunicații din China pe lista…

- Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a vorbit despre progresele negocierilor Ucrina-Rusia sustinand ca rusii nu mai incearca sa-l destituie pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si sa demilitarizeze pe deplin Ucraina, in timp ce Ucraina a dat inapoi de la incercarea de a adera la NATO, potrivit Jerusalem…

- Cadourile sunt o modalitate perfecta de a face orice persoana fericita. In semn de mulțumire, dragoste sau apreciere, darurile reprezinta calea perfecta prin care le poți arata. Acestea se aleg de cele mai multe ori in funcție de gradul de importanța pe care il acorzi anumitor persoane. Opteaza pentru…

- Natalia Gavrilița și omologul ei roman, Nicolae-Ionel Ciuca, au avut o intilnire de lucru la Chișinau. Oficialii au discutat despre situația de securitate din regiune, gestionarea fluxului de refugiați care fug din calea razboiului și suportul oferit Guvernului de la Chișinau in gestionarea crizei.…

- Ukraine International Airlines, cea mai mare companie aviatica din Ucraina, a fost somata de companiile de asigurari sa-și evacueze toate aeronavele de pe teritoriul Ucrainei, pe fondul tensiunilor de la granița, transmite Digi24 . Compania Ukraine International Airlines a fost anuntata de asiguratori…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, spune ca legile justitiei vor fi trimise catre Parlament in cel mult o luna si jumatate. El precizeaza ca la inceputul anului trecut legile erau „pe masa” si ar fi trebuit doar trimise in Parlament, pentru dezbatere, transmite News.ro. „Eu am fost optimist cand…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 11 februarie, ca se constata o scadere a numarului de infectari cu COVID-19, iar in acest context Guvernul analizeaza posibilitatea de a ridica starea de alerta instituita in urma cu aproape doi ani. „In 15 februarie fac o analiza pentru a vedea de cand se…

- Un milion de facturi trimise greșit vor fi RECALCULATE: Romanii nu vor fi debranșați sau puși sa plateasca penalitați. Anunțul premierului Un milion de facturi trimise greșit vor fi RECALCULATE: Romanii nu vor fi debranșați sau puși sa plateasca penalitați. Anunțul premierului Luni seara, la finalul…