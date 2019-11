In urma intervenției incheiate cu succes, șeful Secției Consulare a Ambasadei Republicii Cehe in Romania, Ivo Teichman, a adresat o scrisoare de mulțumire managerului-interimar al Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, Dan Benga, dar și intregii echipe implicate in acest caz.

Acesta a mulțumit, in numele Ambasadei Republicii Cehe la București, dar și in numele cetațeanului ceh salvat, Jaroslav Strakos, pentru inaltul grad de profesionalism de care au dat dovada salvatorii, urandu-le mult succes in intreaga activitate desfașurata, scrie jurnalmm.ro.