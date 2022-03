Stiri pe aceeasi tema

- Forțele speciale ale Belarusului au refuzat sa se alature rușilor. Militarii dau asigurari ca nu vor participa la invazia Ucrainei. Acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei intr-un rezumat al invaziei ruse de la ora 6, pe 14 martie. „In ceea ce privește disponibilitatea…

- „In UE nu se poate intra prin procedura accelerata, de ce atunci au mințit Georgia, Ucraina și Republica Moldova și le-au facut sa scrie declarațiile corespunzatoare?”, noteaza cotidianul pro-Kremlin Pravda. Dupa aceasta afirmație, Pravda prezinta apoi viziunea Moscovei: „Occidentului nu i-a mai ramas…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni un „ajutor umanitar imediat” de 100 de milioane de euro pentru Ucraina si Republica Moldova, ajutor ce va consta in alimente, apa, materiale sanitare si materiale pentru realizarea de adaposturi pentru refugiatii care fug de razboiul din Ucraina,…

- Moment emoționant în capitala Ucrainei. Militarii au cântat imnul național în mijlocul distrugerilor din Kiev. Imaginile au fost publicate pe contul de Twitter al armatei și îi arata pe soldați cântând în mijlocul dezastrului lasat în…

- Statele UE au convenit initierea procesului de aderare a Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei. Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, relateaza agentia EFE. Conform unui…

- Zeci de explozii și focuri de arma in mai multe zone ale capitalei Kiev s-au auzit in tot cursul nopții de vineri spre sambata. Peste 50 de explozii și focuri de arma au fost semnalate in zonele Shulyavka, Beresteiska și Gradina Zoologica din Kiev. Exista, de asemenea, rapoarte despre focuri de arma…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) anunța ca cel putin 50.000 de ucraineni si-au parasit tara in ultimele 48 de ore, de la inceperea invaziei militare ruse, a afirmat vineri seful agentiei pentru refugiati, care a contabilizat joi 100.000 de persoane stramutate in Ucraina, transmite AFP. ”Peste 50.000…