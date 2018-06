Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Noului ministru de Interne al Italiei, totodata liderul Extremei Drepte italiene, Matteo Salvini, i s-a cântat spontan într-un autobuz, de catre un grup de calatori, Bella Ciao, melodia rezistenței antifasciste.

- "Italia nu poate fi transformata intr-o tabara de refugiati. Vom lucra pentru a-i sensibiliza pe vecinii nostri" la nivel European, a declarat noul ministru de Interne si liderul Ligii, Matteo Salvini, intervievat la "Non stop news", pe Rtl 102.5. "Sper sa fiu la inaltime, as vrea sa dau putina siguranta…

- Scandal in Italia dupa ce presa a scos de la naftalina un interviu in care un lider al Mișcoarii 5 Stele vorbește despre romani, și spune ca ”si il pui sa faca zece dusuri, continua sa aiba un miros dulce-acru”. Declarația șocanta a fost facuta de Rocco Casalino, responsabilul de relatiile cu presa…

- Italia nu mai poate fi "tabara de refugiati a Europei", a declarat noul ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, luni, afirmand ca va adopta masuri pentru a reduce numarul imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a declarat sambata ca vrea sa colaboreze strans ca omologii sai din Uniunea Europeana, dar ca nu isi va atenua pozitia in privinta imigratiei, transmite dpa, citat de Agerpres. 'Ce le spun celor…

- Cel putin 11 imigranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in Marea Mediterana, in apropierea coastelor Libiei, a anuntat, duminica, un purtator de cuvant al marinei libiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.