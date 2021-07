Ambarcaţiunea care a intrat în caiacul cu sportivi era condusă de un fost poliţist de frontieră Conducatorul șalupei care a provocat un accident șocat pe Dunare este un fost polițist de frontiera. El a trecut cu șalupa peste un caiac in care se aflau patru sportivi. Printr-o minune, sportivii nu au fost raniți. Au fost ajutați sa iasa din apa de o familie care se afla in plimbare cu barca și […] The post Ambarcatiunea care a intrat in caiacul cu sportivi era condusa de un fost politist de frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru sportivi - cu varste intre 14 si 16 ani - se aflau in caiacul care a fost izbit in plin de ambarcatiunea care inainteaza cu viteza pe Dunare. Dupa impact, toti cad in apa. Unii sunt loviti. Caiacul este rupt in doua. Cel care filmeaza dintr-o alta barca se indreapta spre ei ca se le acorde primul…

- Kitt, un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile. Ceremonia a avut loc pe stadion, colegii și superiorii lui Kitt au luat cuvantul, iar la eveniment au asistat sute de oameni. Kitt a fost impuscat pe 5 iunie, in timpul unei misiuni.…

- Kitt, un caine polițist din Statele Unite, care a murit la datorie, a fost inmormantat ca un erou, cu toate onorurile. Ceremonia a avut loc pe stadion, colegii și superiorii lui Kitt au luat cuvantul, iar la eveniment au asistat sute de oameni. Kitt a fost impuscat pe 5 iunie, in timpul unei misiuni.…

- Politistii de frontiera aradeni au intors din drum opt TIR-uri cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii…

- Turiști romani care pleaca in concediu spre Grecia au așteptat ore bune la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata – Promachonas, coada de masini se intindea pe aproape 8 kilometri, iar unii turisti spun ca asteptau chiar mai bine de patru ore pentru a intra in Grecia. Cauza este tot…

- Primul centru de vaccinare mobil a fost deschis, miercuri, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II pentru romanii din strainatate, care se vor putea vaccina anti-COVID, fara programare. “Astazi, 2 iunie, s-a deschis primul centru de vaccinare mobil, la punctul de trecere a frontierei Nadlac II.…

- Presedintele Camerei Deputatilor și președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, in timpul unei vizite la Braila, pe santierul Podului suspendat peste Dunare, ca recunoaste interventia social-democratului Mihai Tudose, fost premier si actual europarlamentar PSD, in realizarea podului de la…