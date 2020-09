Amazonul, afectat de probabil cele mai devastatoare incendii din ultima decadă Datele oficiale pe luna august privind numarul incendiilor produse in zona amazoniana a Braziliei trebuie corectate si vor arata probabil o crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce inseamna ca Brazilia se confrunta cu cel mai mare numar de incendii amazoniene din ultimii 10 ani, conform declaratiilor facute miercuri pentru Reuters de un cercetator responsabil cu datele cu privire la focuri. Presa braziliana a raportat ca numarul incendiilor din regiunea braziliana a padurii amazoniene a scazut cu 5% in august, citand datele aflate in prezent pe site-ul Agentiei de cercetari spatiale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost filmat de doua oriu intr-o saptamana, pe 18 și 25 august, in timp ce scotocea printre rafturile unui supermartket din nordul Californiei. Imaginile au fost trimise agenției Reuters, care le-a difuzat marți.Angajatii si clientii magazinului Kings Beach Safeway, din apropierea lacului Tahoe,…

- Uraganul Laura a atins, la primele ore ale zilei de joi, zona de uscat din sud-vestul Louisianei, fiind una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit acest stat american, relateaza Reuters. Meteorologii au avertizat ca uraganul risca sa provoace un ''zid urias'' de apa ce ar putea inainta pe…

- Lucrarile de intretinere si reparatii curente, lucrarile de reparatii capitale si constructiile noi au contribuit, in primul semestru al acestui an, la cresterea cu aproape 19% a volumului total al lucrarilor in constructii, ca serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2019, releva datele Institutului…

- Autoritațile braziliene au anunțat ca incendiile din padurile amazoniene au crescut cu 28%. Amploarea incendiilor poate atinge aceleași volume ca și in 2019. Datele oficiale ale autoritaților braziliene au aratat o creștere mare a numarului de incendii in padurile Amazoniene in iulie 2020, comparativ…

- PSA Group, producatorul Peugeot, a obtinut profit in primul semestru al acestui an, chiar daca pandemia de Covid-19 i-a afectat puternic veniturile, si a anuntat ca revenirea puternica a vanzarilor pe pietele principale din Europa din luna iunie a continuat si in iulie, transmite Reuters.Producatorul…

- Johnny Depp nu s-a comportat violent fata de fosta sa sotie, Amber Heard, ci aceasta era cea care il ataca, conform depozitiei finale a avocatilor actorului, depozitie formulata marti, in procesul desfasurat la Londra si intentat de starul din "Pirates of the Carribean" impotriva trustului de presa…

- Temerile legate de coronavirus au dus la anularea banchetului Nobel din acest an, pentru prima data in mai bine de jumatate de secol, a relatat marti publicatia suedeza Dagens Nyheter, potrivit Reuters. Castigatorii premiilor Nobel pe anul 2020 vor fi anuntati, insa banchetul, care se desfasoara mereu…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Franta au crescut cu 1,24% in luna iunie, acesta fiind primul avans inregistrat de la inceputul lui 2020, in conditiile in care concesionarii au putut sa isi reia activitatea dupa masurile de izolare introduse din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.Datele…