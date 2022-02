Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul creșterii porcilor din Regatul Unit risca sa intre in faliment, a avertizat, luni, asociația britanica de reprezentare a acestuia, in condițiile in care Brexit a dus la plecarea muncitorilor est-europeni și a produs un deficit de macelari, relateaza Reuters. In jur de 170.000 de porci nu pot…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Regatul Unit a avertizat marile companii, vineri, ca ar putea urma un val de atacuri cibernetice din partea Rusiei, in condițiile in care criza din Ucraina se adancește, iar Putin ar putea lua decizia de a ataca țara vecina, relateaza Reuters.

- Secretarul britanic de externe Liz Truss și-a aratat hotarârea de a face „progrese semnificative” rapid în negocierile cu UE privind aranjamentele post-Brexit din Irlanda de Nord, în fața presiunii tot mai mari din partea unioniștilor, scrie AFP.Daca Londra și Bruxelles-ul…

- Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru (PSD) afirma ca oficialii britani ii discrimineaza cu buna știința pe romani care vor sa calatoreasca in Regatul Unit. „Mai mult de jumatate dintre cetațenii UE carora li s-a refuzat intrarea in Regatul Unit dupa Brexit sunt din Romania. 7.432 de romani au fost intorși…

- Regatul Unit vrea sa "accelereze ritmul discutiilor" cu Uniunea Europeana pentru a rezolva problemele legate de Brexit in Irlanda de Nord, dar ramane ferm pe pozitia sa, a declarat marti sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, care a preluat acest dosar foarte sensibil, transmite AFP preluat de agerpres.…

- Agenția Independenta de Monitorizare (IMA), care asigura drepturile cetațenilor europeni din Regatul Unit dupa Brexit, a luat masuri legale impotriva Ministerului de Interne britanic, acuzandu-l de incalcarea unor drepturi de baza ale acestor persoane. IMA denunța aplicarea regulii conform careia aceia…