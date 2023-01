Stiri pe aceeasi tema

- Amazon intensifica utilizarea roboților, in condițiile in care creșterea vanzarilor incetinește și se confrunta cu presiuni pentru reducerea costurilor. Deja aproximativ trei sferturi din pachetele livrate de gigantul comerțului electronic au fost atinse de un fel de sistem robotizat, anunța descopera.ro.…

- Șeful Ministerului rus al Dezvoltarii Digitale, Maksut Șadaev, considera ca acum industria IT din Rusia are tot ce trebuie sa se dezvolte. Și asta deoarece aproape toate companiile IT straine au parasit piața, astfel, Rusia a obținut suveranitatea digitala. „Acum suntem pe cont propriu”, a spus ministrul,…

- HP Inc a anunțat ca iși va reduce cu cateva mii de oameni efectivele in urmatorii trei ani, dupa ce vanzarile de PC-uri au scazut puternic și se așteapta ca declinul sa continue și in 2023. Compania are 61.000 de angajați și vrea sa renunțe la un numar cuprins intre 4.000 și 6.000 de oameni.

- Unele companii incearca sa atraga inginerii IT cu experiența și talent, apeland la disprețul lor fața de metodele celui mai bogat om din lume, care a preluat conducerea Twitter și a impus un program dur de lucru, pentru angajații care au scapat de disponibilizari, potrivit Reuters . Katie Burke, director…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat ca nu are nicio indoiala cu privire la faptul ca racheta care a ucis marti doi oameni in Polonia nu a fost lansata de apararea antiaeriana ucraineana, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Amazon va anunța in aceste zile ca iși va reduce efectivele cu 10.000 de persoane, fiind cea mai importanta mișcare de acest fel din istoria companiei, scrie New York Times. Amazon se va alatura altor giganți tech, precum Facebook și Twiter, care au decis sa faca disponibilizari.

- Compania olandeza Philips va incepe un plan de restructurare, a schimbat o parte din conducere și va reduce efectivele cu 4.000 de oameni, pentru a-și imbunatați situația financiara. Capitalizarea de piața a companiei a scazut cu 70% in ultimul an, din cauza unor aparate medicale respiratorii cu defecte…

- Astazi, 11 octombrie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pun in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara, in Capitala si judetul Ialomita si 26 de mandate de aducere, in Capitala si…