Compania Amazon a anuntat printr-un mesaj intern ca va rambursa cheltuielile personalului din SUA care calatoreste pentru o varietate de proceduri medicale care nu pun viata in pericol, inclusiv pentru avorturi. In mesajul adresat angajatilor, firma scrie ca va plati pana la 4.000 de dolari in cheltuieli de calatorie, in fiecare an, pentru tratamentele care nu sunt disponibile in proximitate. Anuntul vine in contextul in care se amplifica temerile privind restrictionarea procedurii de intrerupere de sarcina, la nivel national. Noile beneficii Amazon intra in vigoare retroactiv de la 1 ianuarie.…