- Grupul Amazon.com si-a anuntat vineri intentia de a prelua producatorul de aspiratoare robot iRobot Corp, in cadrul unei tranzactii in numerar cu o valoare de aproximativ 1,7 miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Capitalizarea de piata combinata a Apple si Amazon a crescut vineri cu circa 175 de miliarde de dolari, in urma rezultatelor trimestriale si a previziunilor pozitive, care au sporit increderea investitorilor in capacitatea acestora de a face fata unei incetiniri a economiei, transmite Reuters.…

- Cartile audio vor deveni al treilea pilon al afacerilor Spotify, dupa muzica si podcast-uri, cel putin asta vor sefii companiei, care le-au transmis acest lucru si investitorilor. Miercuri, intr-o sedinta cu investitorii, executivii Spotify au sustinut o prezentare legata de cartile in format audio,…

- Producatorul de cipuri Broadcom Inc a anuntat joi ca a ajuns la un acord de preluare a firmei de cloud- computing VMware Inc. pentru o suma de aproximativ 61 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari tranzactii incheiate vreodata in sectorul tehnologiei, informeaza Reuters. Fii la curent…

- S-a confirmat ceea ce presa straina a scris acum cateva zile: Broadcom a ajuns la un acord și va plati 61 miliarde dolari pentru a prelua VMware. Broadcom este un gigant in domeniul semiconductorilor, iar VMware este una dintre cele mai mari companii de cloud-computing.

- ​Presa internaționala a scris pe larg despre una dintre cele mai mari tranzacții ce ar putea fi anunțata in domeniul tech, iar acum au aparut noi informații. Broadcom este dispusa sa plateasca 60 miliarde dolari pentru a prelua VMware, iar un anunț ar putea fi facut joi.

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

