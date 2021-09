Amazon va lansa o serie proprie de televizoare

Incepand cu luna octombrie, Amazon va incepe sa comercializeze televizoare sub propriul brand, sustine Business Insider. Acestea vor fi vandute, la inceput, doar in Statele Unite. Viitoarele televizoare Amazon, cu rezolutii ce vor fi cuprinse intre 55 si 75 de inch, vor fi dezvoltate de mai multi producatori terti, printre care TCL. In mod firesc, aceste televizoare vor fi dotate cu instrumentele si serviciile Amazon. Alaturi de Alexa, pentru comenzi vocale, vor fi, cu siguranta, preinstalate aplicatiile unor servicii Amazon precum Prime Video si Prime Music. Amazon va intra, astfel, in concurenta…