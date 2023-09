Amazon va angaja 250.000 de lucrători în SUA pentru perioada cumpărăturilor de sărbători şi va mări salariile De obicei, Amazon isi mareste numarul de angajati in timpul sezonului de varf al cumparaturilor de sarbatori, aducand un numar mare de lucratori temporari, astfel incat sa poata tine mai bine pasul cu cresterea cererii. Numarul de angajati din perioada sarbatorilor este semnificativ mai mare fata de anii precedenti. Anul trecut, compania a spus ca va aduce 150.000 de oameni pentru sarbatori. Angajarile vor include lucratori cu norma intreaga, cu jumatate de norma si sezonieri, pentru depozite si livrari, a spus Amazon. Salariile pe ora pentru aceste roluri vor varia intre 17 dolari si 28 de dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

