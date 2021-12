Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit companiei, defectiunea are legatura cu probleme la interfata de programare a aplicatiei (API), care este un set de protocoale pentru construirea si integrarea software a aplicatiei. ”Aavem probleme la API si la consola in regiunea US-EAST-1”, a anuntat Amazon, adaugand ca a identificat cauza…

- Mai multe servicii ale Amazon.com, intre care platforma de comert electronic Amazon, serviciul de streaming Prime Video si aplicatiile care utilizeaza Amazon Web Services (AWS) nu sunt disponibile, marti, pentru zeci de mii de utilizatori din Statele Unite, transmite Reuters.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca Romania nu reușește sa intre in programul Visa Waiver al SUA, din cauza ratei foarte mari de refuz la cererea vizelor. ”Trebuie sa indeplinim criteriile care sunt prevazute de legislația americana, legislație care este adoptata de Congresul…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…

- Pandemia COVID-19 a redus speranța de viața in 2020 cu cea mai mare valoare de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, potrivit unui studiu publicat luni de Universitatea Oxford, care arata ca speranța de viața a barbaților americani scazand cu peste doi ani, relateaza Reuters, conform Mediafax.…

- Johnson&Johnson (J&J) a anuntat ca administrarea celei de-a doua doze a vaccinului sau pentru Covid-19, la doua luni dupa prima doza, a crescut eficacitatea acestuia la 94% in Statele Unite, in cazul formelor moderate si grave de boala, transmite Reuters. Doar o singura doza de vaccin al J&J are o eficacitate…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca Statele Unite vor aloca 10 miliarde de dolari pentru combaterea foametei in tara sa si in restul lumii, transmite Reuters. Despre asta Biden a vorbit la Adunarea Generala a ONU.

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a avertizat vineri Regatul Unit ca Statele Unite nu vor incheia cu aceasta tara un acord de liber schimb daca disputele dintre Londra si UE privind implementarea protocolului nord-irlandez post-Brexit vor distruge acordul de pace din Irlanda de…