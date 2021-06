Amazon și Google sunt in vizorul autoritaților de protecție a consumatorilor, dupa ce s-au descoperit o serie de recenzii false in zona de recomandari a Google și a produselor vandute de gigantul e-commerce. Autoritațile americane vor sa stabileasca daca cele doua compani au luat suficiente masuri pentru a opri fenomenul comentariilor false, publicate in scop comercial, relateaza cotidianul „The Sun”. Recenziile au impact asupra ratingurilor sub forma stelelor acordate business-urilor de pe ambele site-uri și afecteaza vizibilitatea și publicitatea acestora. Recenzii false ar putea spori aceste…