- Nu mai constituie deja nicio noutate faptul ca fosta soție a magnatului Amazon, Jeff Bezos s-a recasatorit. Ciudațenia o constituie faptul, potrivit presei „glossy” din SUA, modul cum a fost comunicat un eveniment de viața. „Rece, foarte rece”, titreaza unele publicații de peste Ocean. Iar totul a decurs,…

- Jeff Bezos și-a recaștigat titlul de cea mai bogata persoana din lume, punand capat domniei lui Elon Musk, care a durat aproximativ șase saptamani, informeaza CNN . Musk a pierdut, marți, aproximativ 4,5 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile Tesla au scazut cu 2,4%, ceea ce a fost suficient pentru ca…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a anuntat marti ca va ceda in cursul acestui an functia de CEO al companiei americana de comert online, ramanand insa presedintele consiliului sau de administratie, scrie AFP si Reuters preluat de agerpres. Andy Jassy, in prezent seful subsidiarei web a grupului (AWS),…

- Tanara poeta Amanda Gorman, in varsta de 22 de ani, s-a trezit joi vedeta peste noapte dupa ce lectura impresionanta de la ceremonia de investitura a lui Joe Biden a proiectat-o in fruntea listei celor mai bine vandute carti de pe Amazon, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. La cateva ore…

- Anunțul Hyundai vine dupa ce presa a scris anterior ca Apple planuiește lansarea unei mașini electrice pana in anul 2024.Hyundai Motor a anunțat vineri ca se afla in discuții incipiente cu Apple pentru realizarea unei mașini electrice și cooperarea in domeniul bateriilor, scrie Reuters. Anunțul a dus…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere neta de 185 de miliarde de dolari, depasindu-l pe Jeff Bezos, datorita cresterii de joi a actiunilor companiei sale producatoare de automobile electrice, Tesla, transmite CNBC. Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, era cel mai bogat…