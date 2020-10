Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere a exporturilor de carne de porc ale Uniunii Europene va incetini semnificativ la finalul anului, pe masura ce Germania se va confrunta cu restrictii la export dupa descoperirea unor focare de pesta porcina africana, iar cererea venita din China se va reduce, a prognozat recent…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca este probabil ca pandemia de COVID-19 sa se agraveze in urmatoarele luni și ca viața nu va reveni la normal pana cand un vaccin care sa combata coronavirusul nu va fi disponibil, relateaza Reuters și Deutsche Welle . Merkel a afirmat ca guvernul…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Germania a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters.

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Autoritatea de reglementare antitrust din Germania a lansat o noua investigatie referitoare la relatia dintre gigantul comertului electronic cu comerciantii terti care folosesc platforma sa, a declarat seful institutiei, Andreas Mundt, transmite Reuters potrivit news.ro.”Investigam in prezent…

- Germania se confrunta deja cu al doilea val de coronavirus si risca sa anuleze succesul initial prin nerespectarea regulilor de distantare sociala, a declarat presedinta sindicatului german al medicilor, intr-un interviu publicat marti și citat de Reuters. Numarul zilnic al cazurilor noi a crescut…