- Actiunile Tesla au crescut miercuri peste nivelul de 1.000 de dolari pe unitate, dupa ce directorul general al companiei, Elon Musk, a spus angajatilor ca este timpul sa treaca la productia de serie a camioanelor Tesla Semi, transmite Reuters.

- Averile combinate ale miliardarilor americani, intre care se afla fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, au crescut cu peste 19%, respectiv cu peste 565 de miliarde de dolari, de la declansarea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, potrivit unui raport…

- Marii miliardari din Statele Unite ale Americii și-au vazut averile crescand spectaculos in timpul pandemiei de coronavirus. Cele mai spectaculoase creșteri le-au inregistrat Jeff Bezos, șeful de la Amazon, care și-a vazut conturile mai bogate cu 34,6 miliarde de dolari, și Mark Zuckerberg, numarul…

- Reteaua de socializare Facebook Inc a raportat o crestere semnificativa a numarului de noi utilizatori si a vanzarilor in primul trimestru din acest an, peste estimarile analistilor, iar actiunile companiei americane, care mai detine WhatsApp si Instagram, au urcat cu peste 10%, transmit Reuters si…

- Averea combinata a miliardarilor Americii, incluzindu-i aici pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, si pe seful Tesla, Elon Musk, a crescut cu aproape 10% de la inceputul pandemiei, conform unui raport publicat de Institutul de studii politice (IPS) de la Washington, citat joi de Reuters. Aceasta crestere…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters. Promisiunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au sub control situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters, citata de news.ro.Intr-un mesaj…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anuntat ca va dona 100 de milioane de dolari initiativei America’s Food Fund, lansata de fundatiile Apple, Ford, femeia de afaceri Laurene Powell Jobs si actorul Leonardo DiCaprio, potrivit TMZ, anunța MEDIAFAX.Fondul, care avea ca scop strangerea sumei…