- Grupul american Amazon.com Inc a introdus miercuri o tehnologie biometrica pentru magazinele Whole Foods din jurul orasului Seattle, unde cumparatorii vor putea plati pentru produsele achizitionate prin simpla scanare a palmei, transmit Reuters si Agerpres.

- Grupul aeronaval condus de portavionul USS Theodore Roosevelt (TRCSG) a intrat pe 4 aprilie in Marea Chinei de Sud, pentru a desfasura operatiuni de rutina, a comunicat marti Marina militara americana, transmite Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are deschisa calea pentru a ramane la Kremlin pana in anul 2036. El a promulgat luni, 5 aprilie, legea care ii permite sa candideze inca de doua ori la functia de sef al statului, relateazaAgerpres, care citeaza Reuters.Actualul mandat al lui Putin, in varsta de…

- MacKenzie Scott, fosta sotie a miliardarului Jeff Bezos, cu o avere de 53 de miliarde de dolari dupa divortul de fondatorul companiei Amazon, s-a casatorit cu un profesor din Seattle, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a anuntat marti ca va ceda in cursul acestui an functia de CEO al companiei americana de comert online, ramanand insa presedintele consiliului sau de administratie, scrie AFP si Reuters preluat de agerpres. Andy Jassy, in prezent seful subsidiarei web a grupului (AWS),…