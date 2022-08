Amazon măreşte comisioanele percepute comercianţilor care folosesc platforma sa în timpul sezonului sărbătorilor de iarnă, din cauza inflaţiei Incepand cu 15 octombrie si pana in 14 ianuarie, vanzatorii terti care folosesc Fulfillment by Amazon sau FBA, vor trebui sa plateasca 35 de centi per articol vandut in SUA sau Canada, a declarat marti compania, intr-un e-mail catre vanzatori. Pentru comerciantii care folosesc FBA, Amazon se ocupa de procesul de alegere, ambalare si expediere a articolelor. Taxa de sarbatori vine in plus fata de taxele existente pe care vanzatorii le platesc pentru utilizarea serviciilor FBA. Aceste costuri variaza in functie de dimensiunea, categoria si greutatea unui articol. Amazon a spus ca implementeaza o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

