Amazon.com Inc a majorat nivelul mediu al salariul initial in Statele Unite la 18 dolari pe ora si intentioneaza sa angajeze inca 125.000 de persoane la depozite si transport, a afirmat pentru Reuters Dave Bozeman, vicepresedintele departamentului de servicii de livrari.

Cel mai mare retailer online din lume a majorat salariile initiale de la aproximativ 17 dolari in mai. In unele locatii, compania americana acorda la angajare bonusuri de 3.000 de dolari, triplu fata de ce oferea Amazon in urma cu patru luni, a informat Dave Bozeman.

Aceste compensatii ridicate vin pe fondul concurentei…