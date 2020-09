Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a prezentat joi, la evenimentul sau de toamna, organizat pentru prima oara online, o drona de securitate pentru interior, alarme auto si doua noi dispozitive Fire TV, pe linga alte produse, transmite Reuters.

- Amazon a anunțat joi lansarea Luna, platforma sa de jocuri video la cerere, care va permite jucatorilor sa acceseze direct titlurile lor preferate prin „cloud” de pe dispozitivul ales, potrivit AFP.Cu acest nou serviciu, grupul lui Jeff Bezos intenționeaza sa concureze, pe o piața…

- Garmin a lansat in cursul serii de 3 septembrie noul Catalyst. Producatorul cunoscut in special pentru sistemele de navigație propune un dispozitiv gandit pentru circuit. Sistemul Catalyst se conecteaza la priza de 12V disponibila in vehicule și va fi echipat și cu o camera video care inregistreaza…

- Sectorul livrarilor online este unul dintre caștigatorii crizei. Mai ales in condițiile in care cele mai multe țari s-au aflat in lockdown. Tocmai de aceea, companiile axate pe curierat evolueaza. De exemplu, Amazon a primit aprobarea pentru a opera flota de drone de livrare Prime Air. Conform anunțului…

- Gigantul retailer Amazon a lansat o farmacie online in India, marcand, astfel, intrarea pe piața de medicina online a țarii cu peste 1,3 miliarde de locuitori, in contextul pandemiei de Coronavirus care crește piața farmaceutica, scrie BBC .

- Lenovo lanseaza, sub brandul Legion, folosit pana acum pentru laptopurile de gaming ale companiei, si un prim smartphone de gaming, numit Legion Phone Duel.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța o face praf pe Andreea Esca Lenovo a anuntat Legion Phone Duel,…

- Cel mai nou produs Amazon este Dash Cart, un cos de cumparaturi care arata, per ansamblu, ca un cos normal de cumparaturi, insa este dotat cu tehnologia necesara pentru a scana produsele, a le numara si cantari, dupa caz. Dash Cart are un touchscreen pe care clientul poate vedea produsele adaugate si…