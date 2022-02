Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul Facebook, Meta Platforms, și-a vazut joi valoarea bursiera prabușindu-se cu peste 230 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta o pierdere zilnica record pentru o companie americana, scrie BBC. Acțiunile au scazut cu 26,4% dupa ce rezultatele trimestriale au dezamagit investitorii.Meta…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters. Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters, citata de News.ro . Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada ”Din…

- Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie de teste Covid-19 negative pentru a intra la locurile de munca Apple. The Verge a scris ca nu este clar daca cerinta de testare se aplica atat angajatilor corporativi, cat si angajatilor din…

- Hyundai Motor prevede un viitor interactiv si partial virtual pe care il numeste ”metamobilitate”, in care o varietate de dispozitive robotice interactioneaza cu oamenii pentru a oferi o gama larga de servicii de mobilitate, de la transportul individual autonom la controlul de la distanta al robotilor…

- Gigantul american de software a adaugat ca va continua sa participe la CES de la distanta, potrivit unei declaratii trimise prin e-mail. The Verge a fost prima companie care a anuntat vineri ca Microsoft nu va participa fizic la CES. Alte cateva companii, inclusiv producatorul american de automobile…

- Meta Financial a anuntat luni, in documente depuse la autoritatea de reglementare financiara, ca o companie din Delaware numita Beige Key a convenit preluarea drepturilor la nivel global asupra numelor companiei, pentru 60 de milioane de dolari in numerar, transmite Reuters. Compania nu a…

- Facebook a dezvaluit marți, 9 noiembrie, in premiera ca bullying-ul si hartuirea reprezinta cel mai frecvent tip de conținut pe platforma de socializare și ca acesta poate fi vazut de 14-15 ori la fiecare 10.000 de vizualizari, relateaza Reuters și news.ro . In comparație, aceasta prevalenta a bullying-ului…