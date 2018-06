Stiri pe aceeasi tema

- Apple și Samsung au incheiat un acord privind stingerea unui litigiu legat de brevetele de invenție, scrie Reuters . Procesul a fost demarat in urma cu 7 ani de catre Apple, care acuza Samsung ca ii copiaza iPhone in dispozitivele sale comercializate sub brandul Galaxy. La acel moment, Steve Jobs –…

- Google va investi 550 de milioane de dolari in retailerul chinez JD.com, al doilea din statul asiatic dupa Alibaba, gigantul american fiind intr-un adevarat tur de investiții in companii asiatice in lupta sa cu rivalul Amazon.com, scrie libertatea.ro.JD.

- O agenție de marketing din Rusia și-a deschis un serviu prin care restaurantele pot primi recenzii false pe site-ul TripAdvisor, pentru a atrage clienții care vin la meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018, scrie Reuters.

- Board-ul gigantului din comertul online indian, Flipkart, a aprobat tranzactia prin care un grup condus de Walmart va achizitiona o participatie de 75% in lantul de magazine, potrivit CNBC. Japonezii de la SoftBank isi vand intreaga participatie de peste 20% pe care o detin in Flipkart,…

- Retailerul francez Carrefour a incheiat o alianta pe cinci ani cu lantul de magazine Systeme-U prin care va deveni cel mai mare cumparator de pe piata interna extrem de competitiva, transmite Reuters. Miercuri, companiile au anunţat că discută să negocieze în comun achiziţiile…

- Presedintele SUA Donald Trump a pornit al doilea atac intr-o singura saptamana la adresa Amazon, cel mai mare retailer online din lume, cu privire la faptul ca acesta beneficiaza de tarife mult prea mici pentru serviciile Postei Americane, si ca un plateste suficiente taxe, scrie agentia Reuters,…

- Potrivit specialistilor, Bitcoin este pe drumul cel bun dupa cel mai slab prim trimestru al sau, inregistrand o pierdere de peste 114 miliarde de dolari, marcand o scadere de peste 45%, potrivit Mediafax . Declinul cotatiei din T1 2018 este cel mai mare din perioadele similare din istoria acestei…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…