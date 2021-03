Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a recâștigat titlul de cel mai bogat om din lume punând capat perioadei de aproximativ șase saptamâni în care CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk s-a aflat în fruntea clasamentului celor mai înstarite persoane ale planetei, relateaza…

- In total, vanzarile de PC-uri in 2020 au crescut cu 17 %, pana la 458,2 milioane de unitați. Potrivit acestor date, se remarca creșterea vanzarii Chromebook-urilor, cu un total de 30,7 milioane de unitați vandute in 2020, cu 287% mai mult decat in ​​al patrulea trimestru al anului 2019, datorita cererii…

- Jeff Bezos s-a retras de la șefia Amazon și va avea mai mult timp sa se ocupe de dezvoltarea și pe mai departe a companiei Blue Origin care a reușit mai puține decât SpaceX a lui Elon Musk datorita unei strategii mai prudente, în pași mici, gândita de Bezos. Blue Origin va pune însa…

- Amazon a înregistrat o dublare a profitului net în trimestrul IV din 2020, urcând la 7,2 miliarde de dolari, profitând din plin de creșterea comerțului electronic și a telecomunicațiilor din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit AFP.Grupul a anunțat, de asemenea, ca fondatorul…

- SpaceX și Amazon, companii conduse de cei mai bogați oameni din lume, au intrat în conflict datorita proiectelor concurente privind furnizarea de internet prin satelit, SpaceX acuzând Amazon „sufocarea competiției” în timp ce Amazon acuza compania lui Elon Musk ca încearca…

- In cea mai mare economie a lumii, 20 mil. de oameni traiesc din somaj, iar foamea si saracia sunt in crestere. Cine este femeia care a donat 4 mld. dolari in scopuri caritabile Sute de masini se aliniaza la coada inainte de rasaritul soarelui pentru a primi alimente la centrele de distributie ale organizatiei…

- Singurul lucru bun al acestei pandemii este ca a facut ca oamenilor sa le pese mai mult de vecinii lor”, a declarat Christopher Ivey, director de marketing la Forgotten Harvest, una dintre cele mai mari banci de alimente din statul Michigan. Criza economia provocata de pandemie a adancit decalajul intre…