Stiri pe aceeasi tema

- Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic din SUA, companiile reducandu-si forta de munca umflata si reducand costurile, pentru a inversa excesele din epoca pandemiei si pentru a se pregati pentru o economie globala cu perspective inrautatite. Directorul general al Amazon.com, Andy…

- Reducerile de locuri de munca la Amazon vor afecta peste 18.000 de angajati, mai mult decat se estimase anterior, a recunoscut grupul miercuri, dupa dezvaluirile din Wall Street Journal, care a mentionat 17.000 de plecari, potrivit Le Figaro.Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy…

- Peste 18.000 de angajati de la Amazon vor fi afectati de reducerea locurilor de munca, mai mult decat se estimase anterior, a recunoscut grupul miercuri, 4 ianuarie, dupa dezvaluirile din Wall Street Journal, care a mentionat 17.000 de plecari, relateaza Le Figaro . Intr-un mesaj pe site-ul grupului,…

- Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indica faptul ca grupul „planifica sa elimine putin peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv in Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunturile recente de reducere a fortei de munca care afecteaza sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este,…

- ”Comisia este ingrijorata in mod deosebit de faptul ca tranzactia ar permite Broadcom sa restranga concurenta pe piata pentru anumite componente hardware care interopereaza cu software-ul VMware”, a spus Comisia intr-un comunicat. Reuters a relatat pe 9 decembrie ca Comisia urma sa deschida o investigatie…

- Legea pentru Piete Digitale (DMA) a blocului va forta Apple si gigantul tehnologic Google sa ofere spatiu pentru magazinele de aplicatii terte pe dispozitivele lor iOS si Android. In conformitate cu DMA, care va intra in vigoare treptat in urmatorii doi ani, alternativele terta parte vor avea o cale…

- Anuntul, primul facut de Amazon de cand institutiile media, inclusiv Reuters, au scris luni despre planurile de concediere, marcheaza o schimbare importanta pentru o companie cunoscuta pentru crearea de locuri de munca si extinde cele mai recente concedieri care au avut loc in sectorul tehnologiei.…

- Miliardarii par sa aiba probleme financiare. Planurile lor de a-și proteja averile afecteaza zeci de mii de angajați, care sunt lasați fara locuri de munca. Amazon este cel mai recent gigant care concediaza angajați pe banda rulanta. Compania va reduce cel putin 10.000 de locuri de munca, anunta New…