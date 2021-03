Amazon deschide un birou în Timişoara şi alte două în Iaşi, urmând a angaja 500 de persone "Echipa Amazon din Romania a ajuns sa numere peste 2.500 de angajati. Compania se pregateste sa adauge pana la finalul anului inca 500 de roluri permanente disponibile in birourile sale din tara si intentioneaza sa deschida un nou birou in Timisoara si alte doua in Iasi", anunta compania. Biroul din Timisoara, planificat sa se deschida in trimestrul al doilea al anului, se va concentra pe linia Amazon Devices, ce va include si dispozitivele de securitate Ring, si va fi locul unde se vor dezvolta si lansa produse si servicii inovatoare. Biroul nou din Iasi se va deschide spre finalul anului in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

