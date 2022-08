Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din cadrul TAROM organizeaza, joi, in intervalul orar 12:00 – 13:00, un miting de protest in fata sediului companiei din Otopeni, nemultumiti de faptul ca administratia companiei nu le aproba majorarea salariala ceruta. La mitingul organizat de Sindicatul Unit TAROM (SUT) sunt asteptati…

- Sindicalistii din cadrul TAROM organizeaza, joi, in intervalul orar 12:00 – 13:00, un miting de protest in fata sediului companiei din Otopeni, nemultumiti de faptul ca administratia companiei nu le aproba majorarea salariala ceruta. La mitingul organizat de Sindicatul Unit TAROM (SUT) sunt asteptati…

- Sindicalistii din cadrul TAROM organizeaza, joi, in intervalul orar 12:00 – 13:00, un miting de protest in fata sediului companiei din Otopeni, nemultumiti de faptul ca administratia companiei nu le aproba majorarea salariala ceruta. La mitingul organizat de Sindicatul Unit TAROM (SUT) sunt asteptati…

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…

- Sindicatul Liber Mol Romania, membru al Federatiei Sindicatelor Libere Independente "Energetica", anunta ca, in perioada urmatoare, este posibil sa declanseze un conflict de munca la Mol Romania PP SRL, proprietarul lantului de benzinarii cu acelasi nume, ca urmare a faptului ca a decis oprirea acordarii…

- Angajații TMK Artrom din Resita si Slatina vor protesta astazi, de la ora 11.00, in Piata Victoriei. Ei cer Guvernului salvarea companiei. 12 autocare in care se afla angajați membri de sindicat ai TMK ARTROM SA din Reșița și Slatina se afla in drum spre București pentru a cere guvernului sa ia mai…