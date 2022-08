Amazon cumpără iRobot, producătorul aspiratoarelor Roomba, într-o tranzacţie evaluată la 1,7 miliarde de dolari Acordul va aprofunda prezenta Amazon in domeniul roboticii de consum. Amazon a facut un pariu indraznet in acest domeniu anul trecut, cand a dezvaluit robotul de casa Astro, un dispozitiv de 1.449,99 dolari care este echipat cu asistentul digital Alexa al companiei si poate urmari consumatorii prin casele lor. De asemenea, Amazon ofera o gama larga de dispozitive inteligente pentru casa, cum ar fi sonerii conectate, dupa achizitia companiei Ring in 2018, precum si termometre si cuptoare cu microunde activate prin voce. ”De-a lungul multor ani, echipa iRobot si-a dovedit capacitatea de a reinventa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

