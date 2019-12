Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com Inc, a declarat ca „va sprijini” Departamentul de Aparare al SUA și ca firmele din Silicon Valley nu ar trebui sa fie reticente in a lucra pentru Pentagon, informeaza agenția Reuters.„Unul dintre lucrurile care se intampla in cadrul companiilor de tehnologie…

- AdministratiaDonald Trump ar putea include unele site-uri din strainatate ale Amazon.com pe o lista globala de piete cu produse contrafacute, a relatat vineri publicatia Wall Street Journal, citand persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.Masura ar urma sa fie luata de Biroul Reprezentantului…

- Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor l-a invitat marti pe presedintele Donald Trump la prima sa audiere in investigatia pentru demitere, aceasta fiind programata sa aiba loc pe 4 decembrie, incepand astfel urmatoarea etapa a unui proces care poate duce la acuzatii oficiale impotriva presedintelui,…

- Amazon contesta decizia Departamentului de Aparare al SUA de a acorda un contract major companiei Microsoft, in valoare de 10 miliarde de dolari, anunța BBC, potrivit Mediafax.Amazon a fost considerata compania favorita sa castige licitatia pentru afacerea care va genera 10 miliarde in cursul…

- Amazon.com a anuntat joi ca a contestat atribuirea de catre Pentagon a unui contract de cloud computing de pana la 10 miliarde de dolari grupului Microsoft, exprimandu-si ingrijorarea ca politica a impiedicat desfasurarea corecta a licitatiei. Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a respins vineri…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica intre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Democrații il acuza pe liderul de la…

- Kremlinul a anuntat luni ca administratia americana va fi obligata sa obtina consimtamantul Moscovei inainte de a publica transcriptul convorbirilor telefonice intre Donald Trump si Vladimir Putin, potrivit Reuters si mass-media ruse, potrivit Agerpres.Anuntul Moscovei survine in contextul…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…