Stiri pe aceeasi tema

- Unele companii, in principal din domeniile farmaceutic, al tehnologiei informationale si retailului, au prosperat in pofida crizei generate de pandemie, noteaza cotidianul Financial Times, prezentand topul 100 al firmelor performante.

- Pentru piețele de capital, dilema formei revenirii a fost deja soluționata: in SUA vorbim despre un V destul de clar desenat, cu toate ca a doua ramura a sa e ușor aplecata spre dreapta, ca și cum ar fi fost schițata intr-un mod puțin mai ezitant decat prima, se arata intr-o analiza realizata de XTB…

- "Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate la nivel global a scazut cu 15%, insemnand 3,9 trilioane dolari, in primul trimestru al anului, ca urmare a pandemiei COVID-19, dupa un avans de 20% in perioada martie - decembrie 2019", potrivit clasamentului global realizat de PwC.…

- Mark Zuckerberg a ajuns la o avere de 89,1 miliarde de dolari, conform Bloomberg Billionaires Index, citat de Business Insider, depașindu-i pe Bernard Arnault și pe Warren Buffet.Economiaglobala are de suferit din cauza pandemiei de coronavirus, dar nutoate companiile sunt lovite. In doua luni, din…

- Parlamentul francez a adoptat, saptamana trecuta, proiectul de lege al deputatei Laetitiei Avia, pentru combaterea urii in mediul online. Sunt vizate actele de incitare la ura, violenta, injuriile cu caracter rasist sau chiar religios. Legea “Avia”, prin care in termen 24 de ore platformele si motoarele…

- Samsung, Google și Apple au fost desemnate de catre romani cele mai inovatoare branduri din tehnologie in 2020, conform studiului realizat pentru Biz de Unlock Market Research, in luna martie 2020. Top 10 este completat de Microsoft, Huawei, HP, Philips, Sony, Lenovo și LG. Tehnologia este integrata…

- Bursa din New York a încheiat pe plus sesiunea de luni înregistrând un ușor avans de peste 1%, în ciuda noului colaps al prețurilor petrolului, potrivit Reuters. Reducerea continua a masurilor de izolare în mai multe state americane ofera investitorilor motive de…

- Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anuntat ca va dona 100 de milioane de dolari initiativei America’s Food Fund, lansata de fundatiile Apple, Ford, femeia de afaceri Laurene Powell Jobs si actorul Leonardo DiCaprio, potrivit Mediafax.Fondul, care avea ca scop strangerea sumei de 12 milioane de…