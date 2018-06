Stiri pe aceeasi tema

- Amazon recunoaste ca Alexa - boxa smart utilizata ca asistent personal - a inregistrat o discutie privata avuta intre doi soti din statul Oregon, pe care ulterior a trimis-o cunostintelor acestora, relateaza Bloomberg.

- Compania de tehnologie a mentionat ca cei doi soti au primit un telefon de la o cunostinta, unul dintre angajatii sotului, spunandu-i sa-si deconecteze dispozitivul Alexa deoarece este atacat cibernetic. Cuplul a folosit dispozitivul Amazon activat prin voce, in toata casa, pentru a controla…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, si-a vazut averea crescand cu 12 miliarde de dolari joi, incat actiunile companiei au crescut cu 6,3% - la 1.614 dolari in New York, dupa anuntarea rezultatelor trimestriale peste asteptari, potrivit Bloomberg. Astfel, averea lui Jeff Bezos a ajuns la 134 de…

- ​Acum zece ani, Amazon a introdus pe piața dispozitivul Kindle. In urma cu patru ani, Jeff Bezos și compania sa au lansat Echo, determinand milioane de oameni sa inceapa sa discute și sa se consulte cu propriul computer. Acum, Amazon lucreaza la un alt proiect uriaș: roboții domestici, scrie Bloomberg…

- Proiectul Vesta a luat naștere acum cațiva ani, dar acum Amazon a inceput sa intensifice recrutarea de personal pentru acest proiect. Zeci de joburi disponibile au fost publicate pe pagina de net a comopaniei, doritorii fiind informați ca Amazon ar dori sa ”planteze” primii roboți in casele propriilor…

- Jeff Bezos ramane cel mai bogat om din lume. De la inceputul acestui an, fondatorul gigantului magazin online Amazon a castigat 1,26 miliarde de dolari. Acum, avuția acestuia este evaluata la peste 121 de miliarde de dolari, potrivit unui clasament realizat de publicația Bloomberg.

- Jakob Kratsch este un simplu ucenic in varsta de 20 de ani la o fabrica de truse de barbierit din Germania, dar compania la care lucreaza a dorit atat de mult sa il angajeze incat i-a oferit o escapada gratuita de trei zile la New York in pachetul de recrutare, transmite Bloomberg. "Ce tanar…